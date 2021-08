Nelle scorse ore è apparsa online la data di lancio di Halo Infinite, ovvero l'8 dicembre 2021, l'informazione è stata pubblicata per errore sul Microsoft Store.

Poco dopo lo store ha cancellato l'indicazione sulla data d'uscita, Microsoft non ha commentato l'accaduto e non sappiamo se si tratta della data ufficiale o di un grossolano errore da parte di chi gestisce le pubblicazioni sullo store online. Specifichiamo che questa informazione è ancora soltanto un rumor e vi invitiamo a considerarla tale finché Microsoft non farà comunicazioni ufficiali a riguardo.

Secondo la fonte, l'8 dicembre segnerà il lancio soltanto della campagna in single player, per le modalità multigiocatore sarà necessario aspettare i primi mesi del 2022.

La data indicata risulta piuttosto verosimile, il day-one di Halo Infinite è previsto entro fine anno e dicembre sembra proprio il mese perfetto per il lancio ufficiale del nuovo capitolo FPS. Qualche giorno fa il direttore creativo di 343 Industries – software house dietro lo sviluppo di Infinite – ha dichiarato di aver pensato ad un ulteriore rinvio del gioco, per poi ritornare sui suoi passi riflettendo sulla natura “Live Service” del titolo, che “continuerà ad evolversi di stagione in stagione”.

Ricordiamo che Halo Infinite sarebbe dovuto uscire durante gli ultimi mesi dello scorso anno, figurando come titolo di lancio di Xbox Series X|S. Dopo la pubblicazione del primo gameplay trailer e le aspre critiche mosse dagli utenti, 343 e Microsoft hanno scelto di rinviare di oltre 1 anno il lancio del gioco, in modo tale da sistemare i problemi tecnici e proporre un esperienza di gioco soddisfacente.

Scoop: Halo Infinite (Campaign) | Release Date December 8 https://t.co/5iO4pjLCjA pic.twitter.com/b7efdHp5tm — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) August 25, 2021

Videogames