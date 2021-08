Halo Infinite è uno dei titoli più attesi dei prossimi mesi, è previsto in uscita entro fine anno. Il nuovo capitolo in esclusiva per PC e Xbox doveva essere uno dei titoli di lancio di Xbox Series X|S, ma i numerosi problemi tecnici hanno convinto Microsoft a rinviarne l'uscita di un interno anno. Di recente lo studio di sviluppo 343 Industries ha pensato di rimandare ancora il day-one di Halo Infinite, ma poi ha scelto di non farlo, come ci spiega il direttore creativo della software house.

Joseph Staten ha dichiarato di aver pensato ad un ulteriore rinvio per Infinite, ma dopo un'attenta analisi il team ha scelto di non procedere in questo senso. Il principale motivo del mancato rinvio farebbe riferimento alla natura “Live Service” del gioco, che è destinato a continui upgrade ed espansioni nel corso degli anni. Il day-one sarebbe quindi soltanto un punto di partenza, non è necessario che il gioco sia perfetto poiché continuerà ad evolversi di stagione in stagione.

“Si, ne abbiamo parlato (di un ulteriore rinvio). Ma siamo giunti alla conclusione che Halo Infinite e un “live game”, quindi non sarà mai del tutto “finito”. Continuerà ad evolversi stagione dopo stagione, il lancio del gioco sarà l'inizio del viaggio, ma per iniziare bisogna scegliere un punto di partenza.” “I nostri fan attendono questo gioco da molto tempo. Con la campagna in single player e un multiplayer free-to-play in ottima forma per le vacanze (dicembre 2021), non vogliamo tardare ulteriormente.”

Ricordiamo che Halo Infinite non ha ancora una data di lancio definitiva, ma è lecito aspettarsi che Microsoft e 343 – alla luce di quanto appena dichiarato – comunichino presto la data d'uscita ufficiale del nuovo capitolo FPS.

