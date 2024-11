Hai bloccato qualcuno su X? D'ora in poi potrà vedere lo stesso i tuoi post

Un cambiamento che, fin dalle prime avvisaglie, ha fatto discutere molti utenti e che ora si è concretizzato: X ha cambiato il funzionamento dell’opzione di blocco. Ora, bloccare un utente non gli impedirà di guardare i tuoi post pubblici – sebbene non possa più interagirvi, né inviarti messaggi privati.

Bloccare un utente su X: cosa cambia

X si è giustificata su questa modifica molto dibattuta sottolineando che gli utenti potevano già eludere facilmente qualsiasi blocco semplicemente accedendo tramite un altro account. La piattaforma ha anche affermato che questo aggiornamento ha come scopo quello di portare una maggiore trasparenza, sostenendo che la funzione di blocco è stata utilizzata in modo improprio in passato.

A tal proposito, il team di X aveva scritto:

Oggi, il blocco può essere utilizzato dagli utenti per condividere e nascondere informazioni dannose o private su coloro che hanno bloccato. Gli utenti saranno in grado di vedere se tale comportamento si verifica con questo aggiornamento, consentendo una maggiore trasparenza.

Bloccare qualcuno impedirà comunque a quell’utente di interagire con tali post e anche di contattare il proprietario dell’account tramite messaggio privato. Nonostante ciò, d’ora in poi, qualsiasi utente – anche se bloccato – avrà comunque un posto in “prima fila” per qualsiasi contenuto che verrà pubblicato. A meno che il profilo non venga reso privato.