Guida all'acquisto ai nuovi Apple AirPods 4

Presentati lo scorso 9 settembre, gli Apple AirPods 4 stanno registrando un enorme successo. Questi nuovi auricolari di Casa Cupertino piacciono molto perché sono senza tappi in-ear. In pratica, una volta indossati, evitano la sensazione di occlusione e isolamento dei classici inserti in silicone.

La loro forma ergonomica è estremamente confortevole, garantendo comodità senza rinunciare a una presa salda nell’orecchio. Così possono essere sfruttati anche durante gli allenamenti più intensi e in movimento senza aver paura che cadano dalla loro sede. Già in preordine, con ritiro in negozio Apple il 20 settembre o con consegna gratuita a casa il 24 settembre, sono disponibili in due versioni.

Ecco perché probabilmente non sai bene quale delle due versioni acquistare. Continuando nella lettura di questo articolo ti forniremo alcuni elementi utili affinché possa essere una pratica guida all’acquisto dei nuovi Apple AirPods 4 scegliendo così il modello giusto.

Apple AirPods 4: con o senza ANC, quale acquistare

Partiamo da una cosa che hanno in comune le due versioni degli Apple AirPods 4: la loro forma ergonomica e l’assenza dei tappi in-ear. Quindi questi auricolari vengono scelti e amati da tutti coloro che, al contrario, non amano gli inserti in silicone che aderiscono alle orecchie lasciando una sensazione di occlusione dall’ambiente esterno.

Invece, la prima e grande differenza è la presenza o meno della cancellazione attiva del rumore (ANC). Tra l’altro è proprio la novità interessante di questo nuovo prodotto. Riuscire a creare auricolari senza tappi in-ear con cancellazione attiva del rumore, che si avvicina alle prestazioni degli Apple AirPods Pro 2, è davvero un risultato eccellente.

Inoltre, la versione con ANC dispone di una tecnologia ancora più evoluta:

cancellazione attiva del rumore;

audio adattivo;

modalità trasparenza;

rilevamento conversazione;

custodia di ricarica anche wireless, compatibile con il cavo di ricarica di Apple Watch;

altoparlante integrato per la funzione Dov’è.

In conclusione, a nostro avviso scegliere gli Apple AirPods 4 senza cancellazione attiva del rumore può essere solo una scelta di prezzo oppure non è interessato a questa tecnologia, ma ha voglia di godersi la sua musica preferita al meglio grazie a:

isolamento vocale;

audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa.

Ti ricordiamo che tutti e due i modelli di Apple AirPods 4 sono senza il cavo di ricarica nella confezione.