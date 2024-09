Apple AirPods 4 non avranno il cavo di ricarica nella confezione

Durante l’evento Glowtime di Casa Cupertino abbiamo avuto modo di apprezzare tanto i nuovi Apple AirPods 4 che sostituiranno i due modelli precedenti della stessa serie. Tante funzionalità, ergonomia eccellente e una cancellazione attiva del rumore davvero efficace e sopra ogni media.

Purtroppo però, andando a vedere il modello in preacquisto sull’Apple Store, abbiamo notato una cosa che non è stata specificata all’evento, ma come poteva essere? In pratica, il cavo di ricarica USB-C è in vendita separatamente. Sì, hai capito bene. I tuoi nuovi auricolari saranno senza cavo in confezione.

Quindi, se vorrai ricaricare i tuoi nuovi AirPods 4 dovrai acquistarne uno o sfruttare quello che hai già a casa tua. Altrimenti puoi acquistare l’ultima versione degli AirPods Max che ha incluso il suo cavo di ricarica nella confezione. Questo si aggiunge a ciò che Apple non ha annunciato, ma che aspettiamo con trepidazione.

Apple AirPods 4: tante buone novità e una un po’ spiacevole

Se hai intenzione di acquistare i nuovi Apple AirPods 4, per le tante belle novità e il prezzo comunque interessante, devi però sapere che il cavo di ricarica non è incluso nella confezione, ma dovrai acquistarlo separatamente. Questa è la novità un po’ spiacevole che abbiamo scoperto guardando questi auricolari sullo store ufficiale. Tuttavia, la panoramica non è niente male:

Rinnovati nel design per garantirti comfort e prestazioni audio eccezionali, sono disponibili con cancellazione attiva del rumore, audio adattivo e modalità Trasparenza: una novità per questo tipo di auricolari. Il potente chip H2 migliora la qualità delle chiamate con la funzione “Isolamento vocale”, rende magicamente possibile la funzione “Rilevamento conversazione” e ti permette di interagire con Siri in una nuova modalità a mani libere. L’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa ti immerge in un’esperienza d’ascolto tridimensionale. In più, gli AirPods 4 sono resistenti alla polvere, al sudore e all’acqua con un rating di grado IP54 e si ricaricano via USB‑C offrendoti fino a 30 ore di ascolto. E puoi usare la funzione Dov’è per ritrovarli facilmente. La custodia di ricarica è compatibile anche con il cavo per la ricarica di Apple Watch e con i caricabatterie wireless certificati Qi e ha integrato un altoparlante che ne semplifica il ritrovamento tramite la funzione Dov’è.

Come hai potuto notare, probabilmente Apple pensa che tu ne abbia abbastanza di cavi da non ritenere necessario inserirne uno in confezione. Infatti, questi AirPods 4 sono compatibili anche con il cavo di ricarica di Apple Watch.