Guarda Verona-Lecce in streaming dall’estero

Altro appuntamento per il fine settimana con la Serie A TIM 2022/23. In programma per sabato 21 gennaio 2023, alle ore 15:00, c’è Verona-Lecce. Una partita che potrebbe essere ricordata non tanto per le prodezze in campo, ma a seguito degli scontri dei suoi tifosi, particolarmente vivaci.

Come puoi vedere questa partita se ti trovi all’estero per lavoro o vacanza e sei abbonato a DAZN? Se ti trovi in Unione Europea, grazie alla portabilità transfrontaliera, potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Verona-Lecce: quando serve una VPN per lo streaming

Diverso, invece, se ti trovi in un Paese fuori dall’Unione Europea, non elencato tra quelli compatibili alla portabilità transfrontaliera. In questo caso dovrai affidarti a una buona VPN per vedere Verona-Lecce in diretta streaming con DAZN.

Il motivo riguarda le restrizioni geografiche imposte dalla piattaforma che possono essere tranquillamente aggirate con uno swipe grazie ad AtlasVPN. Infatti, installando la sua app sul tuo dispositivo potrai cambiare la posizione virtuale.

Scegliendo un server italiano e connettendoti a internet facendo l’accesso a DAZN la tua connessione partirà dall’Italia, anche se ti trovi in un altro Paese. Questo perché ti sei agganciato a un server di AtlasVPN posizionato proprio nello Stivale.

Si tratta di un grande vantaggio che però non è il solo. Difatti, una VPN può essere utile non solo per garantirti l’accesso ai tuoi abbonamenti dall’estero. Uno dei motivi riguarda la velocità di connessione che, grazie alla larghezza di banda illimitata, viene ottimizzata. Così otterrai uno streaming senza buffering e molto più stabile che con una connessione senza AtlasVPN.

Inoltre, manterrai al sicuro la tua privacy e i tuoi dati personali navigando in un tunnel crittografato che rende la tua rete inviolabile e anonima. Attiva ora AtlasVPN e goditi Verona-Lecce in streaming anche dall’estero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.