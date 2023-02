Guarda Roma-Verona in streaming anche dall'estero

Roma-Verona ti sta aspettando domani alle ore 20:45. Se non vuoi perderti nemmeno un’azione di questa partita abbonati subito a DAZN. La Roma è particolarmente concentrata sull’obiettivo di qualificazione alla Champions, perciò vuole i 3 punti da questo match.

Sarà dura per il Verona che dovrà combattere fuori casa contro giocatori altamente motivati da Mourinho. La telecronaca sarà di Dario Mastroianni e il commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Vediamo ora le due probabili formazioni che scenderanno in campo:

Roma (3-4-2-1)

Rui Patricio

Mancini

Kumbulla

Ibanez

Zalewski

Matic

Cristante

El Shaarawy

Dybala

Pellegrini

Abraham

Verona (3-4-2-1)

Montipò

Coppola

Hien

Magnani

Depaoli

Tameze

Duda

Doig

Ngonge

Lazovic

Gaich

Roma-Verona: non perdere il match nemmeno dall’estero

Se ti trovi all’estero e vuoi vedere Roma-Verona non ti preoccupare. In conformità con il Regolamento sulla portabilità transfrontaliera potrai accedere al tuo abbonamento DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Volendo, puoi anche migliorare la tua connessione rendendola più sicura e veloce grazie a NordVPN. I suoi server garantiscono una navigazione anonima, utile per quando sei all’estero, e uno streaming senza buffering. Acquistala subito al 63% di sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.