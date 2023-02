Guarda Osasuna-Real Madrid in streaming senza limiti

Grazie a DAZN puoi vedere in esclusiva in Italia tutte le partite del campionato spagnolo de LaLiga in diretta streaming. Quelle che ti sei perso potrai vederle on demand. Sabato 18 febbraio 2023 è in programma Osasuna-Real Madrid. Il calcio d’inizio fischierà alle 21:00.

Il vantaggio è che con DAZN ottieni uno streaming senza limiti. Grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Osasuna-Real Madrid: live match, telecronaca e formazioni

Il live match di Osasuna-Real Madrid è disponibile a questo link su DAZN. Guardalo sabato 18 febbraio 2023 alle 21:00. La telecronaca è stata affidata a Luca Farina che commenterà tutto l’incontro, minuto per minuto. Vediamo ora le due formazioni che probabilmente scenderanno in campo:

Osasuna (4-3-3)

Aitor

Moreno

David Garcia

Unai Garcia

Cruz

Moncayola

Torrò

Moi Gomez

Chimy

Budimir

Ruben

Real Madrid (4-3-3)

Lunin

Carvajal

Militao

Rudiger

Alaba

Modric

Tchouameni

Kroos

Valverde

Benzema

Rodrygo

