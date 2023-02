Guarda Napoli-Cremonese in live streaming, anche dall'estero

La Serie A TIM 2022/23 continua la sua corsa senza sosta. Anche questa domenica sono davvero tante le squadre che si sfideranno per ottenere punti in classifica. Alle 20:45 toccherà a Napoli-Cremonese. La diretta streaming della partita verrà trasmessa esclusivamente da DAZN.

Quindi, attiva subito un piano in abbonamento. Pensa, a partire da soli 29,99 euro al mese oltre alla Serie A TIM potrai anche guardare LaLiga, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

La telecronaca dell’incontro sarà di Ricky Buscaglia, mentre il commento tecnico di Dario Marcolin. Spalletti e Ballardini hanno già pensato alla rosa da far scendere in campo per questo match. Vediamo insieme le due probabili formazioni:

Napoli (4-3-3)

Meret

Di Lorenzo

Rrahmani

Kim

Mario Rui

Anguissa

Lobotka

Zielinski

Lozano

Osimhen

Kvaratskhelia

Cremonese (3-5-2)

Carnesecchi

Ferrari

Chiriches

Vasquez

Sernicola

Pickel

Castagnetti

Meité

Valeri

Dessers

Ciofani

Napoli-Cremonese: come vederla in streaming dall’estero

Se ti trovi fuori dall’Italia stai tranquillo. Puoi ancora vedere Napoli-Cremonese in diretta streaming. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Comunque ti consigliamo di abbinare una buona VPN. Questo perché le connessioni a reti WiFi pubbliche o a HotSpot sconosciuti possono nascondere serie minacce come hacker, tracker e malware. Con NordVPN attiva ottieni una protezione impeccabile migliorando anche la qualità del tuo streaming.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua accedendo a DAZN, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

