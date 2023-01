Guarda Lecce-Salernitana in streaming senza restrizioni

Prosegue la Serie A TIM 2022/23 senza sosta con un match dietro l’altro. Domani sera, venerdì 27 gennaio 2023, alle ore 20:45 fischierà il calcio di inizio per Lecce-Salernitana. Tra le due squadre che si sfideranno in questo acceso incontro la favorita è il Lecce, per la gioia di tutti i salentini.

Lecce-Salernitana: formazioni e live match

Vediamo quindi le formazioni delle due squadre che scenderanno in campo per il match Lecce-Salernitana. Queste sono le scelte dei due allenatori, rispettivamente Marco Baroni e Davide Nicola. Qui sotto le formazioni ufficiali delle due squadre sfidanti:

Lecce (4-3-3)

Falcone

Gendrey

Baschirotto

Tuia

Pezzella

Blin

Hjulmand

Gonzalez

Strefezza

Colombo

Di Francesco

Salernitana (3-5-2)

Ochoa

Daniliuc

Lovato

Pirola

Candreva

Coulibaly

Nicolussi Caviglia

Vilhena

Bradaric

Dia

Piatek

