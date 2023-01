Guarda Juventus-Monza in streaming con queste soluzioni

Domenica 29 gennaio 2023 ci aspetta un appuntamento importante per il campionato di Serie A TIM 2022/23. Per i bianconeri non è un periodo facile e la speranza per i suoi tifosi è che possano essere concentrati così da battere la squadra di Silvio Berlusconi. Infatti, alle ore 15:00 si giocherà Juventus-Monza.

Juventus-Monza: live match e formazioni

Quindi, Juventus-Monza sarà disponibile in diretta streaming su DAZN domenica 29 gennaio alle ore 15:00.

Per quanto riguarda le due probabili formazioni, i rispettivi allenatori, Allegri e Palladino, hanno già fornito la rosa che scenderà in campo. Perciò vediamo insieme quali saranno probabilmente i giocatori che si sfideranno in questa attesissima partita:

Juventus (4-2-3-1)

Szczęsny

Danilo

Bremer

Alex Sandro

McKennie

Paredes

Locatelli

Kostic

Di Maria

Chiesa

Milik

Monza (4-3-2-1)

Di Gregorio

Marlon

Mari

Izzo

Birindelli

Pessina

Rovella

Carlos Augusto

Ciurria

Caprari

Mota

