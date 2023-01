Guarda Inter-Verona in streaming dall'estero

Inter-Verona verrà trasmessa da DAZN domani, sabato 14 gennaio 2023. Valida per la Serie A TIM 2022/23, questa partita inizierà alle 20:45. Se non vuoi perderti il fischio d’inizio anche se ti trovi all’estero per lavoro o piacere, ecco quali sono le due soluzioni in streaming.

Ovviamente, a prescindere da tutto, devi essere abbonato a DAZN. Nel caso in cui ti trovi in un Paese dell’Unione Europea non preoccuparti. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Inter-Verona in streaming dall’estero: in casi in cui serve una VPN

Diverso, invece, se ti trovi in un Paese fuori dall’Unione Europea e non elencato tra quelli compatibili con la portabilità transfrontaliera di DAZN. In questo caso, per poter vedere Inter-Verona, devi affidarti anche a una buona VPN. Tra le migliori ti consigliamo NordVPN.

I suoi server sono pronti a trasformare la tua connessione online. Infatti, potendo modificare la località virtuale, in qualunque momento decidi di posizionarti in Italia anche se ti trovi all’estero. In questo modo sei in grado di accedere a DAZN senza alcuna limitazione.

Inoltre, con NordVPN la tua navigazione diventa molto più veloce. In pratica, la larghezza di banda illimitata alla quale hai accesso collegandoti a questa VPN, ottimizza il tuo streaming rendendolo più stabile e quindi senza buffering. Un ottimo aiuto anche quando guardi un evento live in Italia.

Tra l’altro, se sei in viaggio hai soprattutto bisogno di protezione perché WiFi pubblici e HotSpot sconosciuti sono spesso il covo di hacker e malware. NordVPN include ThreatProtection, una funzionalità all’avanguardia che ti difende da qualsiasi minaccia online compresi tracker e aziende commerciali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.