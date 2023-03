Guarda Inter-Juventus in streaming anche dall'estero

Inter-Juventus è la partita più attesa per il weekend. Due squadre forti si contenderanno al Meazza per assicurarsi punti in classifica e, soprattutto, morale alto per continuare il campionato. Ma se ti trovi all’estero come puoi vedere in streaming questa partita? Il live match verrà trasmesso in diretta su DANZ, abbonati subito a partire da soli 29,99 euro al mese.

Se sei in viaggio, la tua iscrizione a DAZN verrà con te. Grazie alla portabilità transfrontaliera potrai accedere a molti dei con contenuti disponibili in streaming dall’Italia tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Inoltre, con un solo abbonamento a DAZN oltre alla Serie A TIM 2022/23 potrai anche guardare Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Inter-Juventus: assicurati anche una connessione senza pericoli

Attento però alle minacce del web. Ogni volta che viaggi la tua connessione è in pericolo, soprattutto quando ti connetti a WiFi pubblici o a HotSpot sconosciuti. Ecco perché è fondamentale attivare NordVPN per vedere Inter-Juventus.

Il tunnel crittografato messo a disposizione dai suoi server ti garantirà privacy e sicurezza sempre e ovunque. Inoltre, Threat Protection, una funzionalità inclusa con NordVPN, bloccherà hacker, malware, tracker e annunci pubblicitari.

Infine, grazie alla larghezza di banda illimitata avrai anche uno streaming senza buffering né disconnessioni. Questo ti permetterà di vedere il Derby d’Italia senza interruzioni dovute a rallentamenti della rete o traffico intenso. Non lasciare nulla al caso, ma assicurati sempre il massimo della sicurezza e una connessione ottimizzata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.