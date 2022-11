Guarda Francia-Australia dall'estero in streaming (Qatar 2022)

Niente è più un limite oggi come oggi. Lo streaming ha abbattuto ogni confine e con una VPN puoi davvero accedere ai contenuti preferiti da qualsiasi luogo, anche dall’estero. Ovviamente però, per vedere Francia-Australia di Qatar 2022, dovrai mettere in pratica alcune accortezze.

Prima fra tutte attivare NordVPN sul dispositivo dal quale assisterai alla partita. Si tratta di un ottimo provider, famoso per la sua qualità e i suoi server sempre aggiornati per offrire una connessione stabile e ottimizzata. Oggi la ottieni al 63% di sconto e con 3 mesi gratis in regalo grazie al Black Friday.

La seconda accortezza è optare per la visione in streaming. Quindi dovrai dotarti di una buona connessione. Grazie a NordVPN potrai collegarti a una rete WiFi pubblica o agli HotSpot disponibili senza alcun pericolo. Infatti, la nuova funzionalità ThreatProtection inclusa ti proteggerà in tempo reale da tracker, malware, hacker, annunci pubblicitari e aziende commerciali.

Francia-Australia in streaming dall’estero si può: ti basta NordVPN e Rai Play

Ti basterà NordVPN e Rai Play per vedere Francia-Austria dall’estero. Nondimeno, anche se ti trovi in Italia e vuoi gustarti i Mondiali Qatar 2022 in 4K, con questa VPN ottieni uno streaming velocissimo e senza buffering, alla massima qualità possibile. Ti basterà selezionare un server ottimizzato per lo streaming.

Invece, se ti trovi all’estero, dovrai semplicemente selezionare un server italiano tra quelli disponibili nell’applicazione di NordVPN. Dopodiché potrai accedere a Rai Play con il tuo account senza problemi. Se non ne hai uno puoi registrarlo velocemente. In questo modo la tua connessione sembrerà attiva dall’Italia mentre ti trovi in un altro Paese.

Approfitta subito dell’offerta Black Friday. Ottieni NordVPN a un prezzo speciale. Ti aspettano uno sconto del 63% e 3 mesi gratis. La tua navigazione online sarà senza limiti, con una velocità in download fino a oltre 6730 Mbps e perfettamente protetta. Entra nella nuova era di internet dove nulla ha più confini.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.