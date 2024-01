Guarda gli Australian Open su Sky TV: hai anche Netflix e un Buono Amazon

Sky TV include anche i due canali sportivi Eurosport 1 ed Eurosport 2. Ecco perché attivando Intrattenimento Plus a soli 19,90 euro al mese ti assicuri anche la diretta degli Australian Open 2024! Approfitta subito di questa incredibile offerta. Insieme nel pacchetto hai anche Netflix con tutti i suoi contenuti e le sue funzionalità. Addirittura, se acquisti subito questa offerta ottieni anche un Buono Regalo Amazon del valore di 50 euro.

Questo ricco bundle include Sky TV e Netflix in tutto il loro splendore. Assicurati quindi la visione di tutti i match in programma per questa nuova edizione di uno dei tornei di tennis più acclamati e importanti al mondo. Fuoriclasse si sfideranno all’ultima racchetta. Dai un’occhiata alla programmazione ufficiale che inizierà domenica 14 gennaio 2024:

Domenica 14 gennaio ore 01.00 08.30

1° turno singolare maschile e femminile

1° turno singolare maschile e femminile Lunedì 15 gennaio ore 01.00 08.30

1° turno singolare maschile e femminile

1° turno singolare maschile e femminile Martedì 16 gennaio ore 01.00 09.00

1° turno singolare maschile e femminile

1° turno singolare maschile e femminile Mercoledì 17 gennaio ore 01.00 09.00

2° turno singolare maschile e femminile

2° turno singolare maschile e femminile Giovedì 18 gennaio ore 01.00 09.00

2° turno singolare maschile e femminile

2° turno singolare maschile e femminile Venerdì 19 gennaio ore 01.00 09.00

3° turno singolare maschile e femminile

3° turno singolare maschile e femminile Sabato 20 gennaio ore 01.00 09.00

3° turno singolare maschile e femminile

3° turno singolare maschile e femminile Domenica 21 gennaio ore 01.00 09.00

Ottavi singolare maschile e femminile

Ottavi singolare maschile e femminile Lunedì 22 gennaio ore 01.00 09.00

Ottavi singolare maschile e femminile

Ottavi singolare maschile e femminile Martedì 23 gennaio ore 01.00 09.00

Quarti singolare maschile e femminile

Quarti singolare maschile e femminile Mercoledì 24 gennaio ore 01.00 09.30

Quarti singolare maschile e femminile

Quarti singolare maschile e femminile Giovedì 25 gennaio ore 01.00 09.30

Semifinali singolare femminile

Semifinali singolare femminile Venerdì 26 gennaio ore 04.30 09.30

Semifinali singolare maschile

Semifinali singolare maschile Sabato 27 gennaio ore 9.30

Finale singolare femminile

Finale singolare femminile Domenica 28 gennaio ore 9.30

Finale singolare maschile

Australian Open con Sky TV a un prezzo formidabile

Attiva subito Intrattenimento Plus che include Sky TV e Netflix. Per te la possibilità di vedere in diretta tutti i match degli Australian Open inclusi nel pacchetto Sky TV trasmessi da Eurosport 1 ed Eurosport 2. Dai un’occhiata a tutto ciò che è pronto alla visione scegliendo questa incredibile offerta ricca di contenuti:

Buono Amazon del valore di 50 euro;

del valore di 50 euro; Sky TV con le serie TV italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli Stati Uniti, gli show più amati e i documentari su natura, scienza, storia, politica e attualità;

con le serie TV italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli Stati Uniti, gli show più amati e i documentari su natura, scienza, storia, politica e attualità; Netflix Piano Base con tutti i contenuti e le funzionalità di questa piattaforma streaming.

