Guarda Atalanta-Lecce in diretta streaming

Atalanta-Lecce: telecronaca e formazioni

La telecronaca di Atalanta-Lecce sarà a cura di Alberto Santi. Dario Marcolin invece di occuperà del commento tecnico. Gasperini e Baroni sembrano avere già le idee chiare in merito alla formazione da mandare in campo:

Atalanta (3-4-2-1)

Musso

Toloi

Demiral

Palomino

Zappacosta

Ederson

Koopmeiners

Maehle

Lookman

Boga

Hojlund

Lecce (4-3-3)

Falcone

Gendrey

Baschirotto

Umtiti

Gallo

Blin

Hjulmand

Askildsen

Strefezza

Colombo

Di Francesco

