GTA 5 è in FORTE SCONTO su Amazon per Natale (-37%)

L’annuncio di GTA 6 ha scatenato nuovamente gli entusiasmi verso la saga (puoi guardare il trailer qui) e inevitabilmente torna la voglia di rivivere l’ultimo episodio della serie in attesa dell’uscita del nuovo capitolo, prevista nel 2025. Capita proprio a fagiolo quindi l’offerta di Amazon sulla nuovissima versione per PlayStation 5 di GTA 5, che oggi ti puoi portare a casa a soli 25,98 euro. Un prezzo bassissimo per un prodotto di questa portata.

GTA 5 per PS5: rivivi Los Santos con la potenza della nuova generazione

Se ancora non hai vissuto le epiche avventure di GTA 5, o intendi rifarlo, questo è il momento perfetto per tuffarti nel cuore pulsante di Los Santos e Blaine County. Questo pacchetto include sia la modalità Storia di Grand Theft Auto V che l’entusiasmante Grand Theft Auto Online.

Sulle strade di Los Santos, preparati a sfrecciare con veicoli ad alte prestazioni e a esplorare dettagli ancora più mozzafiato. Giocando su PS5 potrai approfittare di tempi di caricamento più veloci, grilletti adattivi, feedback aptico e tempest 3D audio, rendendo l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Non solo, GTA Online si evolve costantemente con nuovi contenuti esclusivi, una selezione di carriere, un nuovo menu e accesso a tutti gli aggiornamenti. Collabora con altri giocatori per colpire grandi bersagli, gareggia in competizioni mozzafiato, o goditi la vita notturna nei locali esclusivi di Los Santos.

Non farti sfuggire questa opportunità di immergerti in uno dei giochi più amati di sempre. Acquista GTA 5 su Amazon a un prezzo speciale e preparati a vivere un’avventura di gioco senza precedenti. Il Natale è il momento giusto per regalarti emozioni e divertimento senza limiti e per prepararti a GTA 6 nel modo migliore.

