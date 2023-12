GTA 6, colpo di scena: il trailer è già ONLINE, ecco quando uscirà il gioco

Nella notte tra il 4 e il 5 dicembre, un leak scuote la rete: il trailer di GTA 6 è stato rubato e diffuso prima del previsto. Rockstar Games avrebbe dovuto mandarlo online alle ore 15 del 5 dicembre, ma visto quanto successo ha deciso di “rispondere” pubblicando il video in anticipo.

Annuncio rovinato e che probabilmente avrà grosse conseguenze per l’autore del leak, ma che nel frattempo conferma ai giocatori la notizia tanto attesa: GTA 6 esiste, si chiama effettivamente così ed uscirà nel 2025. Puoi vedere il trailer di seguito.

GTA 6: cosa ci dice il primo trailer ufficiale

Il trailer, oltre a mostrare un comparto tecnico impressionante, conferma che si tornerà quantomeno a Vice City. Non è chiaro per il momento se ci saranno anche altre città, ma è ormai certo il ritorno nell’amata location che aveva dato il nome ad uno degli episodi della saga.

Confermata anche la presenza del doppio protagonista, uno maschile e uno femminile, oltre naturalmente ad un mondo perfettamente calato nella contemporaneità di oggi tra uso massiccio dei social network, grosse differenze sociali e situazioni che sembrano sfiorare il grottesco.

Grand Theft Auto 6 proverà a raccontarci, a suo modo, il mondo in cui viviamo, con i suoi vizi e le sue contraddizioni, esattamente come avevano fatto i predecessori. Seguendo la strada tracciata da GTA 5 ci si aspetta un prodotto ancora più maturo, dalla sceneggiatura forte, ma siamo ovviamente curiosi di conoscere anche le implicazioni sul gameplay.

Per adesso lasciamo che ti goda il trailer, in attesa di avere maggiori informazioni. GTA 6 uscirà nel 2025. Si presume per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

