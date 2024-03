Grand Theft Auto: The Trilogy per PS4: sconto FOLLE del 59% su Amazon

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un prodotto in super sconto; se sei cresciuto negli anni ’90/2000 con i videogame di GTA, non puoi lasciarti sfuggire Grand Theft Auto: The Trilogy per PlayStation 4. Si tratta di una raccolta che comprende tre titoli iconici e la pagherai soltanto 24,98€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, e pensa che godrai di uno sconto imperdibile del 59% sul valore di listino. Fallo tuo adesso e non pensarci troppo; a questa cifra è imperdibile.

Grand Theft Auto: The Trilogy è la raccolta che devi comprare

Grand Theft Auto: The Trilogy ti offre la possibilità di rivivere tre dei capitoli più amati della serie:

Grand Theft Auto III: questo è il gioco che ha cambiato per sempre il mondo dei videogiochi, portando l’azione open-world nel cuore di Liberty City. Dovrai vivere la storia di Claude, un criminale senza nome in cerca di vendetta e potere in una città corrotta.

Grand Theft Auto: Vice City: ambientato negli anni ’80, ti trasporta nella città di Vice City, una versione fantastica e retrò di Miami. Qui prenderai i panni di Tommy Vercetti, un gangster che cerca di costruire il suo impero criminale in una città piena di corruzione e violenza.

Grand Theft Auto: San Andreas: nell’ultimo capitolo sarai nello stato di San Andreas, un vasto territorio che comprende città, campagne e zone rurali. Interpreterai CJ, un ragazzo che ritorna nella sua città natale per scoprire che le cose sono cambiate e deve lottare per ristabilire l’onore della sua famiglia e il controllo delle strade.

Sarai tu il padrone del tuo destino: ruba auto, compi rapine, fai affari sporchi e affronta gang rivali mentre cerchi di costruire il tuo impero criminale. C’è una grafica aggiornata che porta i classici al livello della modernità; di fatto i miglioramenti del gameplay garantiscono un’esperienza di gioco più fluida e coinvolgente. Non puoi perderti questa collezione: su Amazon, puoi acquistare Grand Theft Auto: The Trilogy per PlayStation 4 a soli 24,98€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.