Gran Turismo: il primo trailer del film è pronto a commuoverti

Sony ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Gran Turismo, la pellicola cinematografica ispirata all’omonima serie di videogiochi di corse per PlayStation.

Il filmato, disponibile di seguito, ci offre uno sguardo anticipato sulla trama che racconterà la storia vera di Jann Mardenborough, un adolescente appassionato di videogiochi che è riuscito a realizzare il suo sogno di diventare un pilota professionista.

Il film di Gran Turismo: un vortice di emozioni per i fan

Gran Turismo è un film diretto da Neill Blomkamp, il regista sudafricano noto per i suoi film di fantascienza come District 9, Elysium e Humandroid. La pellicola, come detto, è basata sulla storia vera di Jann Mardenborough, un giovane britannico che ha vinto il concorso GT Academy nel 2011, trasformandosi da semplice giocatore a pilota professionista.

Il film segue le vicende di Jann (interpretato da Archie Madekwe), che grazie alla sua abilità con il videogioco Gran Turismo riesce a entrare nella prestigiosa accademia di guida della Nissan e a partecipare a varie competizioni automobilistiche, tra cui La 24 Ore di Le Mans. Lungo il suo percorso, Jann dovrà affrontare le sfide e i rischi del mondo delle corse, ma anche le rivalità e le amicizie che nascono tra i piloti.

Nel cast del film troviamo anche David Harbour (Stranger Things, Black Widow) nel ruolo di Jack Ryan, il mentore di Jann, Orlando Bloom (Il Signore degli Anelli, Pirati dei Caraibi) nel ruolo di Alex Turner, il rivale di Jann, Darren Barnet (Never Have I Ever) nel ruolo di Mike Jones, il migliore amico di Jann, e Emelia Hartford (influencer e pilota) nel ruolo di se stessa.

Gran Turismo è un film che vuole rendere omaggio al videogioco che ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo, ma anche raccontare una storia di determinazione, passione e sogno. Il film uscirà nei cinema italiani il 20 settembre 2023, distribuito da Eagle Pictures

