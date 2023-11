Gotham Knights per PS5: SUPER sconto del 25% su Amazon

Se sei un appassionato di giochi d’azione e di supereroi, preparati a vivere un’esperienza epica con Gotham Knights, ora disponibile su Amazon con uno sconto esclusivo del 25%. Ma affrettati, perché l’offerta è a tempo limitato. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 29,90 euro.

Gotham Knights per PS5: le scorte a disposizione sono limitate

Avrai accesso a un incredibile bonus: la skin personalizzata “233” per la Batcycle, che renderà il tuo veicolo unico nel suo genere mentre pattugli i pericolosi quartieri di Gotham City.

Gotham Knights è più di un semplice gioco, è un’immersione totale nella Gotham City più dinamica e interattiva mai creata. Con grafica mozzafiato e un mondo aperto ricco di dettagli, ti sentirai davvero nel cuore dell’universo DC.

Il gioco offre la possibilità di scegliere tra la modalità per uno o due eroi, consentendoti di vivere la tua avventura preferita in compagnia di un amico. Pattuglia i cinque quartieri caratteristici di Gotham City, sconfiggiendo i criminali e impedendo attività illecite in una lotta costante per la giustizia.

La tua leggenda inizia ora, poiché sei il Cavaliere Oscuro! Indossa il mantello, brandisci il tuo arsenale di gadget e combatti contro i nemici iconici di Batman in una storia coinvolgente e avvincente.

Non solo il gioco offre una trama avvincente, ma è anche arricchito da un mondo aperto dove la tua decisione influenza direttamente l’andamento della storia. Esplora gli angoli più oscuri di Gotham, risolvi enigmi e incontra personaggi familiari mentre lotti per riportare la pace nella città.

E per rendere ancora più allettante l’acquisto, il bonus che include la skin personalizzata “233” per la Batcycle, è incluso nel pacchetto. Non perdere l’opportunità di personalizzare la tua esperienza di gioco fin dal primo momento.

Afferra ora Gotham Knights per PS5 su Amazon con uno sconto del 25% e preparati a immergerti nella Gotham City come mai prima d’ora. Non perdere altro tempo e acquistalo subito al prezzo speciale di soli 29,90 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.