Gotham Knights Deluxe Edition ad un PREZZO CLAMOROSO su Amazon

Per i fan di Batman, ma in questo caso soprattutto dei suoi alleati, arriva l’occasione di acquistare Gotham Knights Deluxe Edition al clamoroso prezzo di 29,94 euro, il più basso di sempre. Si tratta di un’offerta imperdibile inserita tra gli Sconti di Primavera di Amazon per quello che è stato uno dei giochi più attesi del 2022, che ti porterà a vivere una nuova avventura nell’universo DC.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Gotham Knights: Batman è morto, viva Batman!

Gotham Knights è un gioco di azione e avventura in terza persona, ambientato in una Gotham City aperta e dinamica. Dopo la morte di Batman, i suoi protetti – Nightwing, Batgirl, Red Hood e Robin – dovranno unire le forze per proteggere la città dalle minacce dei criminali più famosi, come il Pinguino, il Cappellaio Matto e la Corte dei Gufi.

Potrai scegliere il tuo eroe preferito e personalizzarlo con abilità, equipaggiamento e stile. Avrai la possibilità di giocare da solo o in cooperativa online con un altro giocatore per affrontare missioni principali e secondarie, combattimenti e inseguimenti.

La Deluxe Edition di Gotham Knights include il gioco base e una serie di contenuti esclusivi che arricchiranno la tua esperienza di gioco. Tra questi, troverai:

La speciale tuta “Of The Future”

3 colorazioni esclusive

Trasmogrificazione “Vigilante della notte Jim Lee”

emote, attrezzatura potenziata, componenti di recupero

Non perdere tempo e acquista adesso la tua copia di Gotham Knights Deluxe Edition al suo prezzo più basso di sempre grazie alle Offerte di Primavera di Amazon: solo 29 euro. Affrettati, le scorte sono limitate.

