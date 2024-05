Puoi avere la PS5 Slim al prezzo più basso mai visto con questo CODICE SEGRETO eBay

eBay ha lanciato un nuovo coupon che mette insieme le grandi passioni geek con quelle legate al mondo del gaming. Da oggi e fino al 12 maggio, infatti, acquistando un prodotto della prima categoria puoi avere uno sconto coupon del 10% a cui se ne aggiunge un altro del 10% se acquisti una console o un videogioco. Grazie a questo trucco puoi in pratica acquistare una PS5 Slim a soli 409,99 euro, se aggiungi al carrello anche un prodotto geek o collezionismo dal valore di almeno 15 euro. Facciamo un po’ d’ordine e ti spieghiamo come fare.

Come avere la PS5 Slim a 409,99 euro su eBay

Precisiamo innanzitutto che la PS5 Slim in questione ti arriverà a casa con spedizione gratuita con corriere espresso, garanzia italiana di 2 anni e si tratta del modello con lettore disco. Ecco dunque come procedere:

Aggiungi la PS5 Slim al carrello Scegli un prodotto geek da questa lista dal valore di almeno 15 euro e aggiungilo al carrello Apri il carrello e, al momento del pagamento, inserisci il codice BUNDLE24 nella sezione “codici sconto” che trovi in basso Il totale dell’ordine cambierà applicando un 10% di sconto sul prodotto geek e un 10% di sconto sulla PlayStation 5 Slim

Come vedi è molto semplice e in questo modo la console sta rapidamente andando a ruba e dubitiamo riesca ad arrivare fino al 12 maggio, giorno in cui termina la promozione. Ti consigliamo dunque di sbrigarti, scegliere il prodotto geek da abbinare alla tua PS5 Slim e completare l’acquisto.