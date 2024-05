GoPro Hero12 Black in offerta ad un prezzo top: video in 5,3k A 60fps

La GoPro Hero12 Black è la compagna ideale per la tua prossima avventura. Questa fenomenale action cam è in offerta su Amazon ad un prezzo davvero niente male: con lo sconto dell’11%, oggi la paghi meno di 400€. E’ l’ultimissimo modello della popolare linea di action cam di GoPro. Se vuoi il meglio della tecnologia di ultima generazione, devi puntare su questo device.

La GoPro Hero12 Black dispone del nuovo sensore da 1/1.9 pollici, che consente di scattare foto da 27 MP e registrare video in 5.3K a 60 fps. Una qualità d’immagine eccezionale, con dettagli nitidi e colori vividi, ideali per catturare ogni avventura con una chiarezza sorprendente. Inoltre, la stabilizzazione HyperSmooth 5.0 garantisce riprese fluide e stabili, anche nelle condizioni più estreme.

La GoPro Hero12 Black non delude nemmeno in termini di durata della batteria, offrendo fino a 30% in più di autonomia rispetto ai modelli precedenti.

L’impermeabilità fino a 10 metri – senza bisogno di una custodia aggiuntiva – rende questa action cam perfetta per le attività acquatiche, mentre il robusto design resistente agli urti assicura che possa sopportare le condizioni più difficili. La connettività è stata ulteriormente migliorata con il Wi-Fi e il Bluetooth integrati, permettendo una facile condivisione dei contenuti e il controllo remoto tramite l’app GoPro Quik.

L’usabilità della GoPro HeroO12 Black è notevole grazie all’interfaccia intuitiva e al display touch posteriore, che facilitano la navigazione tra le impostazioni e la revisione dei contenuti. Le modalità di ripresa avanzate, come TimeWarp 3.0, Slow Motion 8x e Live Streaming, offrono tutte le opzioni di cui hai bisogno.

A questo prezzo fortemente scontato, la GoPro Hero12 Black è un dispositivo imperdibile per chi desidera catturare le proprie avventure con qualità professionale. Non perdere l’offerta e acquistala subito risparmiando.