GoPro Hero11 Black in offerta: il prezzo crolla sotto i 300€

Oggi Amazon propone la GoPro Hero11 Black ad un prezzo molto interessante. Con lo sconto del 9%, la paghi meno di 300€. La puoi anche pagare in tre o più rate mensili. Il nuovo sensore da 1/1.9 pollici con un rapporto d’aspetto di 8:7, che permette di catturare video in 5.3K a 60fps e di estrarre foto da 27MP.

In generale, la Hero11 ha intrdotto diverse novità molto interessanti rispetto alle generazioni precedenti. La stabilizzazione video HyperSmooth 5.0 continua a essere eccellente, fornendo riprese fluide anche in condizioni estreme, mentre la funzione di blocco dell’orizzonte a 360° garantisce video stabili anche quando la fotocamera viene ruotata di 180 gradi.

Tra le altre cose, troviamo anche le nuove modalità Easy e Pro, progettate per semplificare la gestione delle impostazioni, calibrandole sulle esigenze dell’utente. Ad esempio, la modalità Easy è ideale per chi cerca semplicità, mentre la modalità Pro offre un controllo più dettagliato sulle impostazioni di foto e video.

La durata della batteria è migliorata grazie alle nuove batterie Enduro. Nota finale: l’Hero11 Black gestisce anche meglio il surriscaldamento rispetto al modello precedente, permettendo sessioni di registrazione più lunghe senza interruzioni​.

Insomma, è il coronamento della già ottima qualità che aveva contraddistinto le precedenti action cam GoPro. Per tutti questi ottimi motivi, ti suggerisco di non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistare la Hero11 a solamente 299€. E se vuoi il modello successivo, ancora più avanzato, puoi dare un’occhiata alla Hero12, anch’essa in offerta.