GoPro HERO10 Black, prezzo bomba: oggi è tua a meno di 250€

Svolta la tua estate portando con te una formidabile action cam con cui riprendere tutti i tuoi momenti più avventurosi. Oggi la GoPro HERO10 Black è in offerta su Amazon ad un prezzo a cui non si può proprio dire di no: la paghi meno di 250€, con un ottimo risparmio sul suo normale prezzo di listino.

Questo modello mantiene il design robusto e resistente del predecessore HERO9 Black, ma introduce un nuovo processore GP2 che migliora significativamente le prestazioni complessive, rendendo l’interfaccia più reattiva e velocizzando i tempi di avvio e di elaborazione delle foto e dei video.

La HERO10 Black offre una risoluzione video fino a 5.3K a 60 fps e 4K a 120 fps, con la possibilità di registrare video al rallentatore a 240 fps in 2.7K. Questo la rende ideale per catturare dettagli nitidi e fluidi anche nelle scene d’azione più dinamiche. Inoltre, la nuova stabilizzazione HyperSmooth 4.0 migliora ulteriormente la qualità dei video, garantendo riprese stabili anche in condizioni difficili​.

Per quanto riguarda la qualità delle immagini, la HERO10 Black utilizza un sensore da 23.6 MP che permette di scattare foto con una risoluzione di 23 MP. La fotocamera include anche diverse modalità di scatto, come SuperPhoto e RAW, per offrire una maggiore flessibilità creativa​.

Non mancano, poi, diverse altre funzionalità curiose. Ad esempio, è possibile collegare la HERO10 Black al computer, per usarla come webcam per le videoconferenze, oppure per le dirette streaming. A tutto questo, si aggiunge l’impermeabilità all’acqua fino a 10 metri. Senza necessità di cover o altri accessori aggiuntivi, ovviamente.

La connettività è migliorata grazie al supporto per Wi-Fi a 2.4GHz e 5GHz, e la possibilità di trasferire rapidamente i file tramite cavo USB-C​ . Non farti scappare questa offerta: rimane poco tempo per averla a meno di 250€!