Google: una valanga di novità per Messaggi, Foto, Android Auto e altro

In un colpo solo Google ha svelato una valanga di novità che arriveranno in alcune delle più importanti applicazioni gestite dal team di sviluppo del colosso di Mountain View, compresa la tanto attesa introduzione del supporto alla reazioni dei messaggi inviati dagli utenti iOS con iMessagge anche all’interno delle chat di Google Messaggi e altre novità per Google Foto, Android Auto e non solo.

Si tratta di una vasta gamma di feature richieste da moltissimo tempo che finalmente sono in fase di rollout in questi giorni, le quali vengono accompagnate da una mole infinita di altre novità che vedremo qui in basso.

Google introduce tante novità per Messaggi, Foto, Android Auto e non solo

Alcune delle novità descritte quest’oggi da Google sono già note nel panorama Android – come l’introduzione del supporto alle reazioni di iMessage -, mentre alcune le conosciamo per la prima volta.

Ecco tutte le feature svelate in queste ore dal colosso hi-tech:

Google Messaggi Integrazione delle reazioni di iMessage all’interno di Messaggi Introduzione delle categorie “Personal” e “Business” per separare la lista dei messaggi personali da tutti gli altri Introduzione della rimozione automatica dei messaggi OTP (come quelli per i messaggi di accesso alla banca) dopo 24 ore Introduzione di promemoria per rispondere ai messaggi sfuggiti di mente Introduzione dei promemoria per i compleanni, ma solo per i contatti salvati in rubrica con tanto di data di nascita Introduzione di una migliore integrazione con Google Foto per la condivisione dei video ad alta qualità in chat, anche per gli utenti su iOS Introduzione delle anteprime dei messaggi YouTube



Google Gboard Introduzione della correzione grammaticale dei testi in tempo reale, direttamente sul proprio device e su tutti i dispositivi Android, per migliorare la privacy Emoji Kitchen dispone di adesso 2000 preset per realizzare emoji uniche e singolari

Google Foto Portrait Blur, esclusiva degli utenti Google One con un device Pixel, sarà disponibile anche per gli animali domestici, il cibo e le piante, anche per le vecchie foto salvate in galleria

Google TV introduce una feature chiamata “Highlights” con le storie relative ai tuoi programmi TV preferiti

Android Auto permette adesso di pagare il parcheggio direttamente con la propria voce

Nearby Share (Nelle vicinanze, qui in Italia) permette di condividere rapidamente un file a più persone e anche a Chrome OS

È stato introdotto un nuovo widget che mostra il tempo di utilizzo delle app installate

La traduzione istantanea è adesso disponibile anche in assenza di connessione ad Internet

Tutte le novità finora viste saranno inizialmente disponibili in gran parte solo per la lingua inglese e negli USA. L’arrivo anche in Italia non è stato ben specificato.