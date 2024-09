Google TalkBack si aggiorna con l'AI di Gemini, ma alcuni dispositivi saranno esclusi

Giornata di novità per Google: dopo il rilascio di Android 15 per Android Open Source Project, l’azienda ha annunciato anche alcune novità in fase di distribuzione per due app: Google Chrome (per Android) e TalkBack, che integrerà per la prima volta Gemini. Funzionalità che, pare, non sarà tuttavia supportata da alcuni dispositivi Samsung.

Gemini e TalkBack, ma non tutti potranno sperimentarlo

L’aggiornamento di Google Chrome permette agli utenti di ascoltare pagine web tramite la funzione di lettura ad alta voce: dalle ricette ai post nei blog, articoli di giornale, informazioni di qualsiasi tipo, questa novità renderà qualsiasi pagina del web accessibile con semplicità a chiunque. Tramite le impostazioni sarà possibile scegliere la velocità di ascolto preferita, il tipo di voce e anche la lingua.

Questo è anche lo stesso principio attorno cui ruota TalkBack, l’app che permette di leggere lo schermo dei dispositivi Android, progettata per le persone non vedenti o comunque che soffrono di problemi alla vista. Come annunciato al Google I/O 2024 alcuni mesi fa, Google sta ora aggiornando TalkBack con Gemini, che consentirà all’app di fornire descrizioni audio dettagliate delle immagini sui dispositivi supportati.

Pare, tuttavia, che non tutti potranno sperimentare queste nuove funzionalità AI. Ciò che Google non ha menzionato nel suo annuncio, infatti, è che l’aggiornamento non sarà disponibile per i dispositivi Samsung. Questo perché TalkBack fa parte dell’Android Accessibility Suite, precaricata sulla maggior parte dei dispositivi Android. Ad eccezione, appunto, di quelli che eseguono One UI, come i Samsung Galaxy.

L’azienda coreana precarica infatti sui dispositivi la propria suite di strumenti di accessibilità, che include anche un servizio di TalkBack personalizzato molto simile a quello “originale”, ma che tuttavia non potrà essere aggiornato tramite Google. Almeno per il momento: non è escluso, infatti, che da Samsung arrivi una soluzione per ovviare al problema.