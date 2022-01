Google non ha gettato la spugna sui tablet, per ora

In qualsiasi modo la si guardi, non si può certo dire che il ruolo di Google all’interno dei tablet sia in qualche paragonabile all’incredibile successo delle linea iPad di Apple, forse merito anche della mente imprenditoriale di Steve Jobs che aveva previsto correttamente l’estremo interesse degli utenti verso un prodotto che veniva beffeggiato come uno “smartphone con un display più grande”. Venendo ai giorni nostri, sembra che il colosso di Mountain View voglia tornare a dire la sua all’interno dei tablet Android mettendo in piedi un apposito team che si occuperà dello sviluppo di nuovi tablet in Google.

Google ha grossi piani di sviluppo per i tablet Android

Infatti, una posizione di lavoro annunciata su LinkedIn svela che la compagni stia cercando un Senior Enginerring Manager, Android Tablet App Experience:

Crediamo che il futuro dei computer si stia spostando verso tablet sempre più potenti e competenti. Stiamo lavorando per realizzare il prossimo capitolo dell’informatica lanciando un supporto senza interruzioni sulle nostre piattaforme per esperienze che sbloccano modi nuovi e migliori per essere produttivi e creativi

Il team che si occuperà di questo progetto entrerà in stretto contatto con gli OEM Android, gli sviluppatori di applicazioni e il sistema operativo Android. Riuscirà Google a colmare l’incredibile gap con Apple (e alcuni OEM di spicco come Samsung) lanciando soluzioni di alto livello nel settore dei tablet Android? Solo il tempo sarà dircelo.