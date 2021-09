Google Stadia Pro: ecco i giochi gratis di ottobre 2021

Gli abbonati a Google Stadia Pro hanno diritto ogni mese ad una selezione di giochi gratuiti, giocabili in streaming in risoluzione 4K, a patto che la propria connessione lo permetta. Nel consueto post “This Week on Stadia” Google ci presenta i titoli gratuiti di ottobre 2021, tra i quali spicca uno dei giochi più apprezzati degli utlimi anni.

Il titolo in questione è Control, la versione Ultimate Edition da questo venerdì sarà disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati a Google Stadia Pro. L'ottimo action di Remedy Entertainment include un'interessante campagna single player e un comparto tecnico degno di nota, è stato pubblicato ad agosto 2019 per PS4, Xbox One e PC e in un secondo momento è arrivato sulla piattaforma di game streaming di Google.

Oltre a Control, per tutto il mese di ottobre gli abbonati a Stadia Pro potranno giocare gratuitamente ad altri 3 titoli, ecco la lista completa pubblicata sul blog ufficiale:

Control: Ultimate Edition

Hello Engineer

Cake Bash

Unto the End

Il team di Stadia ha annunciato anche la nuova funzione Phone Link, che consente di sfruttare lo smartphone come controller o come ponte per connettere qualsiasi periferica alla TV con Chromecast. Phone Link è già disponibile sull'app di Google Stadia per Android e iOS.