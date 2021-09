Google Stadia: con Phone Link lo smartphone diventa controller

Nelle scorse ore molti utenti hanno segnalato – su Resetera – l'arrivo di nuove funzioni per Google Stadia, feature ancora non annunciate dal colosso americano. Tra queste troviamo Phone Link, che permette di utilizzare lo smartphone come controller wireless e la possibilità di creare party pubblici.

La funzione Public Party consente ai videogiocatori di avviare una chat vocale, per una comunicazione migliore e slegata dalla chat interna dei singoli giochi multiplayer. Per intenderci, si tratta di un sistema di comunicazione analogo ai Party su PlayStation e Xbox.

Ma la funzione più interessante di questo aggiornamento si chiama Phone Link. Fino ad oggi per giocare a Google Stadia da un dispositivo Chromecast era necessario dotarsi del controller ufficiale, mentre adesso è possibile utilizzare lo smartphone come periferica wireless. Sfruttando il dispositivo come ponte e collegando un controller bluetooth o cablato allo smartphone, si sblocca la possibilità di giocare a Stadia con qualunque periferica in grado di interfacciarsi con i sistemi Android e iOS.

Le nuove funzioni arrivate su Google Stadia potrebbero essere annunciate in occasione del tradizionale post settimanale “This week on Stadia“, con il quale Google presenta le ultime novità in arrivo sulla celebre piattaforma di game streaming.