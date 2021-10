Google Stadia introduce i nuovi controlli su iOS

Secondo quanto si apprende, sembra che Google Stadia stia introducendo i suoi controlli “Direct Touch” anche sui dispositivi iOS e iPadOS.

Google Stadia: come funzionano i controlli Direct Touch?

All'inizio di quest'anno, Stadia ha presentato un nuovo metodo per giocare ai giochi cloud su Android grazie alle pressioni del touchscreen sul gioco. Ora questo schema di controllo “Direct Touch” sta arrivando sull'app iOS del servizio di gaming in streaming di Google.

Debuttando con l'uscita di HUMANKIND di Sega, un gioco 4X che rivaleggia con la serie Civilization, il “tocco diretto” di Stadia consente di avere controlli simili a quelli dei giochi per dispositivi mobili.

La funzione ha perfettamente senso nel contesto di HUMANKIND, poiché normalmente i giocatori mobili dovrebbero utilizzare un controller che sarebbe lento e goffo per un gioco 4X. In questo titolo, il Direct Touch è in grado di distinguere tra pressioni con uno, due e tre dita e altri gesti.

Sebbene all'inizio la funzione sembri ovvia, in realtà è abbastanza complicata in quanto Stadia deve mappare con precisione i tocchi sullo schermo rispetto ai tocchi nelle stesse aree del gameplay del server cloud. Pensate che con molti telefoni non si riesce a giocare ai titoli Stadia in un display 1080p perfettamente..

Quando è stato lanciato, il tocco diretto era disponibile solo tramite l'app Android di Stadia, ma l'azienda aveva promesso di portarlo su iOS per rendere HUMANKIND più giocabile su più terminali. A tal fine, sul blog della community di Stadia, Google ha annunciato che i giocatori possono ora utilizzare la suddetta funzionalità tramite l'app iOS (web) di Stadia.

Come si fa?

Per iniziare, vi basterà fa partire semplicemente un gioco supportato tramite Stadia sul vostro iPhone o iPad senza un controller collegato e l'app offrirà l'opzione “Abilita tocco diretto“. Per ora, la funzione è limitata a HUMANKIND, ma dovrebbe essere solo questione di tempo prima che approdi anche su altri titoli.