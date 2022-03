Google si prepara a cambiare nome a Chrome OS in..."ChromeOS"

Google è in vena di piccoli ma importanti cambiamenti di brand per quanto riguarda Chrome OS, il sistema operativo che ormai da diversi anni rappresenta l’anima di tutti i Chromebook: sembra, infatti, che il colosso di Mountain View abbia intenzione di rimuovere lo spazio presente nel nome per cambiarlo nella forma più contratta “ChromeOS”.

Per quale motivo il team di Google starebbe valutando di cambiare il nome al sistema operativo dei Chromebook? Molto probabilmente dalla confusione che risiete tra gli utenti – e anche tra gli addetti ai lavori – che spesso fanno riferimento al sistema operativo basato su Google Chrome chiamandolo Chrome OS oppure ChromeOS.

Google è pronto a cambiare nome a Chrome OS in “ChromeOS”

Per porre fine a questa confusione una volta per tutte, il team di sviluppo del sistema operativo si starebbe preparando al rebranding: la volontà di Google è stata “scoperta” da alcune parti di codice in cui circa 1000 porzioni di testo che fanno riferimento a “Chrome OS” sono state sostituite invece in “ChromeOS” – è chiaro che non si tratta di un typo o di un errore di battitura.

La descrizione presente all’interno del canale Chromium fa riferimento alla volontà di “unificare” i nomi per conferire alla piattaforma una consistenza che evidentemente manca allo stato attuale. È possibile, inoltre, che Google stia anche procedendo in parallelo a cambiare il brand del sistema operativo sui siti web ufficiali e nella documentazione relativa. Come riporta 9to5Google questa novità comporterà anche una piccola novità anche per la versione open source del sistema operativo, Chromium OS, che sarà invece modificato in “ChromiumOS”.

Quando sarà operativo il nuovo branding di Chrome OS?

Difficile prevedere quando ChromeOS diverrà il nome definitivo con il quale si indica il sistema operativo dei Chromebook, ma è probabile che il colosso hi-tech sfrutterà il lancio della versione 102 di Chrome OS programmata per il mese di maggio.