Google risolve il BUG delle chiamate fantasma su Pixel 6

Google ha appena risolto il problema delle telefonate fantasma sulla serie Pixel 6 con un nuovo aggiornamento appena disponibile al downlad.

Google Pixel 6: addio al bug più pericoloso di sempre

Gli smartphone Pixel 6 e Pixel 6 Pro recentemente lanciati da Google sono i dispositivi più impressionanti mai rilasciati dal gigante della tecnologia ma, come i modelli precedenti, anche questi hanno molti problemi. Tra questi c'è il bug del dispositivo che compone in modo casuale telefonate nel cuore della notte.

Successivamente, la funzione di rilevamento delle “hot topic e hot words” di Google Assistant è risultata essere la colpevole; disattivando questa opzione si risolve il problema. Il gigante dei motori di ricerca ha rapidamente riconosciuto il problema e ora lo ha sistemato con l'ultima versione dell'app Google, ora disponibile nel Play Store.

Secondo un gestore della community di Pixel sul subreddit /r/GooglePixel, l'aggiornamento all'ultima app di Google (12.43.18 o successiva) dovrebbe ora risolvere il problema. Dicono che l'aggiornamento è in arrivo sul Play Store. Se avete disabilitato la funzione di rilevamento delle hotword “Ehy Google“, ora potete riattivarla in tutta sicurezza.

Quindi, se state utilizzando lo smartphone Pixel 6 o Pixel 6 Pro, dovreste aggiornare rapidamente l'app del colosso di Mountain View all'ultima versione il prima possibile per risolvere il problema delle telefonate fantasma fatte dal dispositivo a qualunque ora del giorno e della notte.

Per coloro che non hanno familiarità, alcuni utenti possessori di device della serie Pixel lanciati di recente hanno riferito che anche in stanze silenziose, il loro telefono si illumina e chiama un contatto casuale dall'elenco dei contatti. Questo accadeva in momenti diversi con contatti diversi e alcuni hanno persino segnalato che accadeva su terminali Pixel meno recenti.