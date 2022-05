Google Play Store: le ultime app che dovete subito disinstallare

Purtroppo ultimamente il Google Play Store non si sta rivelando il luogo così sicuro che tutti spererebbero. Infatti, sempre più malware si infiltrano di soppiatto all’interno di finte app pronte per essere scaricate dagli ignari utenti.

La situazione sta diventando preoccupante perché il Google Play Protect, sempre più spesso, non riesce a riconoscere le minacce che nascondono veri e propri pericoli. In questo modo, chiunque può trovarsi sul proprio dispositivo un’applicazione che in realtà contiene un trojan o un malware.

Questi spiacevoli virus informatici agiscono in background chiedendo l’accesso come amministratori. Così riescono a carpire tutte le informazioni sensibili dell’utente, comprese password e credenziali di accesso ai conti correnti o alle carte di pagamento, oltre che social network, email e chat personali.

Ecco perché si fa sempre più necessario affidarsi a un buon sistema antivirus che sia in grado di rilevare una minaccia prima che l’app in questione venga installata sullo smartphone o sul tablet dal Google Play Store. Uno dei migliori è AVG che unisce tantissime funzionalità per la tua sicurezza.

Vediamo quindi l’elenco completo di tutte le ultime app pericolose rilevate in questo periodo. Ovviamente, se presenti sul vostro dispositivo, è necessario disinstallarle subito e procedere successivamente con il reset di fabbrica, così da scongiurare qualsiasi ulteriore pericolo futuro.

Google Play Store: tutte le app pericolose finora rilevate

Quasi come sempre, ad ogni inizio mese c’è un nutrito elenco di app pericolose presenti, o da poco cancellate, sul Google Play Store che possono mettervi in pericolo. Ecco perché è necessario rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità in tema sicurezza Android.

Preparatevi perché l’elenco delle ultime app rilevate come pericolose e presenti nel Google Play Store – alcune potrebbero già essere state eliminate dal colosso di Mountain View – è molto lungo. Dateci un’occhiata e verificate attentamente che nemmeno una di queste sia presente sul vostro dispositivo Android: