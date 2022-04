Google Play Store, boom di app pericolose: ecco quali dovete cancellare

È la prima volta che ci sembra di essere finiti dentro una storia di spionaggio. Se dovessimo soffermarci alla superficie di questa storia, sembrerebbe una normale vicenda di sicurezza informatica. Google, dopo aver scoperto che raccoglievano informazioni e dati sensibili all'insaputa degli utenti, ha deciso di eliminare diverse app dal Play Store. Ritenute pericolose e una minaccia, erano riuscite a forzare i sistemi di protezione del Play Protect.

E fin qui nulla di strano, se non la frustrazione che nasce ogni qual volta ci si trova di fronte a notizie di questo genere. Solitamente pensiamo che il Play Store sia un luogo sicuro. Al contrario, ultimamente sempre più applicazioni nascondono doppi fini non solo alle vittime che le installano, ma prima ancora ai sistemi di sicurezza di Google che, invece, dovrebbero scovarli prima. Ma qui le cose, come dicevamo, sono un po' diverse.

Infatti, secondo i ricercatori della UC Berkeley e dell'Università di Calgary, il malware contenuto in tutte queste applicazioni era lo stesso. Secondo quanto riferito dal The Wall Street Journal, è stato realizzato dalla Measurement System. Questa società si occupa di cyber intelligence e spionaggio per agenzie di sicurezza nazionale degli Stati Uniti d'America. In pratica, avrebbe chiesto agli sviluppatori, delle app incriminate, di introdurre questo virus sotto lauto compenso economico, oltre a ricevere le informazioni registrate sui loro utenti.

Google Play Store: ecco l'elenco delle app che dovete subito cancellare

Come ovvio che sia, qui di seguito vi elencheremo tutte le app ritenute pericolose che Google ha già provveduto a eliminare dal Play Store. Qualora fossero state installate, dovranno essere immediatamente rimosse dal dispositivo. Ecco l'elenco completo in ordine alfabetico:

Al Quran MP3 – 50 Reciters & Translation Audio

Al-Moazin Lite (Prayer Times)

Audiosdroid Audio Studio DAW

Full Quran MP3 – 50+ Languages & Translation Audio

Handcent Next SMS-Text with MMS

Qibla Compass – Ramadan 2022

QR & Barcode Scanner (developed by AppSource Hub)

Simple weather & clock widget (developed by Difer)

Smart Kit 360

Speed Camera Radar

Wi-Fi Mouse (remote control PC)

Nel caso una o qualcuna di questa app fossero installate sul vostro dispositivo è necessario disinstallarle e procedere immediatamente a un reset di fabbrica. In questo modo si possono scongiurare ulteriori danni e furto di dati personali.

Comunque non è la prima volta che ciò succede. Di recente avevamo segnalato che il Google Play Store ospitava un antivirus che nascondeva un virus al suo interno. Il nostro consiglio, prima di installare una qualsiasi app, è quello di verificare bene la fonte visualizzando più informazioni possibili sullo sviluppatore e consultando le recensioni più recenti.