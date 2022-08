Google Play: altre malware app scovate nello store, ecco l'elenco

Oltre 2 milioni di utenti hanno scaricato a loro insaputa diverse app pericolose presenti sul Google Play Store. Infette da potenti malware, visualizzano pubblicità indesiderate mettendo in pericolo chiunque le abbia installate.

Sono stati i ricercatori di Bitdefender a individuare e scovare queste malware app, identificandole in un elenco completo. Questo è particolarmente utile a tutti per verificare se qualcuna è finita sul nostro smartphone.

Il problema di queste applicazioni è che, fingendo di avere funzioni speciali fornite gratuitamente, attirano l’attenzione dell’utente sul Google Play Store che esegue il download. Poi, secondo quanto specificato dagli esperti di Bitdefender, cambiano il loro nome e l’icona subito dopo l’installazione.

In questo modo diventano difficili da trovare e disinstallare. Perciò è indispensabile affidarsi a un buon sistema antivirus per risolvere il problema, nel caso ne avessi installata qualche d’una, e per prevenire altre spiacevoli sorprese.

Google Play Store: perché queste app infette sono pericolose

I ricercatori di Bitdefender hanno individuato ben 35 applicazioni dannose che si sono infilate nel Google Play Store aggirando i suoi sistemi di sicurezza. Il totale dei download è di circa 2 milioni. Nascondendo la loro presenza sul dispositivo dove sono state installate, iniziano a pubblicare annunci aggressivi.

Uno dei modi in cui i criminali informatici monetizzano la loro presenza su Google Play – spiega Bitdefender – è pubblicare annunci per le loro vittime. Anche se questo può sembrare insignificante, questi annunci offerti alle vittime stanno interrompendo l’esperienza di utilizzo e possono collegarsi direttamente al malware.

Ma qual è la differenza tra le app malevole rilevate e quelle sane? Sostanzialmente queste ultime offrono annunci ai propri utenti, mentre le malware app in questione lo fanno attraverso il proprio framework. Infatti, i ricercatori hanno affermato:

Questo significa che possono anche servire altri tipi di malware alle loro vittime. Il più delle volte, gli utenti possono scegliere di eliminare l’applicazione se non gli piace. Ma queste nuove app dannose inducono le vittime a installarle, solo per cambiare il loro nome e le icone e persino fare alcuni passaggi extra per nascondere la loro presenza sul dispositivo. Gli utenti possono comunque eliminarle a piacimento, ma gli sviluppatori rendono più difficile trovarle sui dispositivi interessati.

L’elenco completo

Ovviamente ciò comporta che se ne hai installata anche solo una di queste app dal Google Play Store devi riuscire a scovarla nel tuo smartphone e disinstallarla subito. L’operazione non è semplice, per questo dovresti avvalerti dell’ausilio di Bitdefender per rilevarle e sanare il tuo dispositivo, oltre a proteggerlo. Ecco l’elenco delle malware app più popolari:

Walls light – Wallpapers Pack (gb.packlivewalls.fournatewren)

Big Emoji – Keyboard 5.0 (gb.blindthirty.funkeyfour)

Grand Wallpapers – 3D Backdrops 2.0 (gb.convenientsoftfiftyreal.threeborder)

Engine Wallpapers (gb.helectronsoftforty.comlivefour)

Stock Wallpapers (gb.fiftysubstantiated.wallsfour)

EffectMania – Photo Editor 2.0 (gb.actualfifty.sevenelegantvideo)

Art Filter – Deep Photoeffect 2.0 (gb.crediblefifty.editconvincingeight)

Fast Emoji Keyboard APK (de.eightylamocenko.editioneights)

Create Sticker for Whatsapp 2.0 (gb.convincingmomentumeightyverified.realgamequicksix)

Math Solver – Camera Helper 2.0 (gb.labcamerathirty.mathcamera)

Photopix Effects – Art Filter 2.0 (gb.mega.sixtyeffectcameravideo)

Led Theme – Colorful Keyboard 2.0 (gb.theme.twentythreetheme)

Animated Sticker Master 1.0 (am.asm.master)

Sleep Sounds 1.0 (com.voice.sleep.sounds)

Personality Charging Show 1.0 (com.charging.show)

Image Warp Camera

GPS Location Finder (smart.ggps.lockakt)

