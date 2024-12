Google Pixel Watch 2 a un prezzo folle, il più basso finora registrato (pochi pezzi)

Hai messo da parte qualche soldo per acquistare uno smartwatch di prima fascia con tantissime funzioni e sei però arrivato alla fine del Black Friday con ancora nulla in tasca? Niente paura. Dai un’occhiata questa super promozione. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il mitico Google Pixel Watch 2 a soli 187,42 euro, invece che 399 euro.

Potresti non visualizzarlo ma sul prezzo di listino c’è uno sconto del 53% e dunque adesso, e ovviamente ancora per poco tempo, puoi risparmiare più di 211 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Google Pixel Watch 2 a questo prezzo è super

Google Pixel Watch 2 è un ottimo smartwatch, inutile girarci intorno, ma a questa cifra è da prendere all’istante. Si tratta di un bellissimo wearable, uno dei più eleganti del genere e dotato di tantissime funzioni. Ha uno straordinario display da 1,4 pollici con cassa da 41 mm e un peso di 31 grammi. Ha un cinturino resistente e molto comodo.

Potrai tranquillamente andare sott’acqua sia al mare che in piscina perché gode della certificazione di resistenza all’acqua e alla polvere IP68. Possiede il potente processore Qualcomm 5100 con il sistema operativo Wear OS, 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. È in grado di tenere monitorato il tuo stato di salute e potrai scaricare tantissime app direttamente dal Play Store. Inoltre ha il GPS integrato che ti permette di tenere traccia dei tuoi spostamenti in modo molto più preciso.

Ci sarebbero tantissime altre cose da mettere in evidenza ma il tempo scorre e come ti dicevo i pezzi disponibili sono limitati. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Google Pixel Watch 2 a soli 187,42 euro, invece che 399 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.