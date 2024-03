Google Pixel Watch 2: OGGI lo trovi a soli 299€, cosa aspetti?

Oggi vi parleremo di uno smartphone di Google veramente spettacolare; si chiama Pixel Watch 2 ed è arrivato sul mercato pochissimi mesi fa. Tuttavia adesso è in super sconto su Amazon al prezzo sensazionale di soli 299,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, al posto di 399,00€. Capite bene che il risparmio è molto elevato, pari a ben 100€ sul valore di listino, mica poco, se ci pensate. Viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano e questo implica che godrà di tantissimi vantaggi esclusivi. Vediamoli insieme.

Google Pixel Watch 2: compratelo adesso

In prima istanza c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato), anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati, ma non finisce qui. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di eventuali problematiche o di ripensamenti e avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Cosa aspettate, quindi? Il modello in questione ha la cassa in alluminio nera con cinturino in silicone abbinato.

Come detto, questo smartwatch è veramente rivoluzionario visto che presenta un processore innovativo sotto la scocca, coadiuvato dall’intelligenza artificiale. C’è poi il sistema interno di Fitbit che serve per migliorare al meglio i dati relativi al fitness e al benessere. Si possono identificare i potenziali segnali di stress intervenendo tempestivamente e pensate che c’è anche l’applicazione per effettuare un ECG (elettrocardiogramma) direttamente dal proprio polso. Unitamente a questo, vi ricordiamo che il Pixel Watch 2 è anche un notificatore eccellente, che vi permetterà anche di rispondere con semplicità alle telefonate e ai messaggi in entrata. Con un prezzo di soli 299,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è un super best buy.