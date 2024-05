HUAWEI WATCH GT 4 è bestiale al polso: tecnologia PURA e prezzo SHOCK

Si fa notare e si fa apprezzare HUAWEI WATCH GT 4, uno smartwatch che al polso regala un’esperienza del tutto rivoluzionata. Lo indossi e non ne fai mai più a meno perché con tutte le funzioni che ti ritrovi a disposizione diventa il tuo alleato numero uno.

Su Amazon è disponibile in sconto. Collegati subito in pagina per approfittare di questo sconto a tempo del 20% sul prezzo di listino. Il prezzo scende a 199,00€ per un’ottima occasione. È pur sempre un investimento ma uno che ne vale totalmente la pena.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

HUAWEI WATCH GT 4, uno smartwatch di cui non fare a meno

Al polso è un vero e proprio gioiello da indossare nel quotidiano. Con la sua cassa rotonda da 46mm non dà neanche quell’idea di essere un prodotto smart ma si mimetizza prendendo le sembianze di un più classico orologio da polso. Appena tocchi il quadrante, però, scoppia la magia.

Il display è colorato, luminoso e ovviamente personalizzabile per abbinarlo ogni giorno al tuo stile senza mai stancartene.

La vera magia, tuttavia, è custodita all’interno di HUAWEI WATCH GT 4 con i vari sensori e tecnologie che ti mette a disposizione. Tieni la salute sotto controllo affidandoti ai dati relativi a cuore, sonno, respirazione, ciclo mestruale, ossigenazione e tanti altri ancora. Non trascurare lo sport grazie al tracciamento scientifico delle attività e alle varie modalità già installate.

Per la vita quotidiana hai a disposizione chiamate via Bluetooth, notifiche di messaggi e app, calendario ed una batteria che dura fino a 12 giorni con una carica.

Il dispositivo è compatibile sia con Android che iOS.

Collegati subito su Amazon dove trovi il tuo HUAWEI WATCH GT 4 ad appena 199€ con sconto del 20% sul prezzo di listino. Aggiungilo al carrello con un click e paga anche a rate.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.