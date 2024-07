Google Pixel Watch 2 in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre (-150€)

Il Google Pixel Watch 2 torna in offerta su Amazon. La seconda generazione dello smartwatch di Google è ora acquistabile al prezzo scontato di 249 euro, con 150 euro di sconto rispetto al listino e con la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. L’offerta in questione è valida solo per alcune colorazioni del dispositivo, venduto e spedito da Amazon. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel Watch 2: nuovo minimo su Amazon

Il Google Pixel Watch 2 è uno degli smartwatch più interessanti da abbinare al proprio smartphone Android. Si tratta di un componente centrale dell’ecosistema della casa americana. Lo smartwatch può integrarsi al meglio con il proprio smartphone, per notifiche, messaggi e chiamate, e può tenere sotto controllo sia l’allenamento che vari parametri della propria salute.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel Watch 2 al prezzo scontato di 249 euro invece di 399 euro. Si tratta di uno sconto di 150 euro che fa la differenza, rendendo lo smartwatch ancora più conveniente e interessante. Per tutti gli utenti Amazon abilitati agli acquisti a rate, inoltre, è possibile completare il pagamento in 5 rate mensili. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.