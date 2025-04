Se possiedi uno di questi iPhone, non potrai mai ricevere iOS 19

Apple, secondo fonti attendibili, potrebbe interrompere il supporto per iPhone XR, XS e XS Max con il rilascio di iOS 19.

Questi tre modelli, lanciati nel 2018 e dotati del chip A12 Bionic a 7nm, rappresenterebbero il primo grande taglio generazionale dopo iOS 18. Se la notizia venisse confermata, il requisito minimo per l’aggiornamento diventerebbe l’iPhone 11 e modelli successivi, segnando una netta separazione tra i dispositivi con processore A12 e quelli con a bordo i chip più recenti.

iPhone XR, XS e XS Max tagliati fuori dall’aggiornamento ad iOS 19

Per quanto riguarda iPadOS 19, la situazione è ancora incerta: sembra che l’iPad di settima generazione, equipaggiato con il chip A10 Fusion, non sarà più supportato. Questo suggerisce che, nel caso dei tablet di Cupertino, il requisito minimo potrebbe diventare il chip A12 Bionic. Va però ricordato che non tutti i dispositivi compatibili riceveranno le stesse funzionalità: Apple potrebbe riservare le novità più avanzate solo ai modelli più recenti e con un hardware adeguato.

L’ufficialità arriverà il 9 giugno, durante il WWDC25, evento in cui iOS 19 potrebbe introdurre la più grande rivoluzione grafica dai tempi di iOS 7 (2013). Secondo le indiscrezioni, l’interfaccia verrà completamente ridisegnata con nuove icone, pulsanti e controlli, creando maggiore coerenza visiva tra iPhone, iPad e Mac. L’impatto estetico dovrebbe ricordare molto il software per il Vision Pro, con effetti traslucidi ed una navigazione semplificata.

Inaspettatamente, l’intelligenza artificiale non sarà il fulcro di questo WWDC. Apple starebbe incontrando difficoltà nell’implementazione delle funzioni promesse: la versione “conversazionale” di Siri potrebbe arrivare solo in forma preliminare durante il ciclo di vita di iOS 19, mentre l’interfaccia completa potrebbe slittare addirittura ad iOS 20, previsto per il 2027.

Ad ogni modo, qualora intendiate provare iOS 19 ma non disponiate di un iPhone compatibile con la nuova versione del software di Apple, il consiglio è ovviamente quello di valutare l’acquisto di un modello più recente: in caso contrario, “Finché la barca va… lasciala andare“.