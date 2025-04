Samsung Galaxy S25 Edge: spuntano data di lancio, colori e modelli disponibili

Dopo la breve apparizione nel corso dell’evento Unpacked di gennaio, Samsung Galaxy S25 Edge si appresta a fare il suo debutto ufficiale.

I render ufficiali mostrano un dispositivo che unisce eleganza e prestazioni, confermando diverse specifiche tecniche che lo rendono uno dei modelli più interessanti della gamma di Samsung.

Nuove anticipazioni su Samsung Galaxy S25 Edge

Immagini

Il design del Galaxy S25 Edge rappresenta una vera rivoluzione per il brand sudcoreano: con uno spessore di appena 5,84 mm e un peso di 162 grammi, questo sarà lo smartphone più sottile e leggero di Samsung negli ultimi anni. La struttura in titanio, disponibile nelle eleganti colorazioni Silver, Black e Blue, garantisce robustezza senza sacrificare la leggerezza, seguendo la scia del più costoso S25 Ultra.

Samsung, per il suo Galaxy S25 Edge, ha scelto una configurazione a doppia fotocamera posteriore. Il sensore principale da 200MP (ISOCELL HP2) è lo stesso del top di gamma Ultra, affiancato da una lente ultra-grandangolare da 12MP. Un setup essenziale ma comunque potente.

Lo schermo Dynamic AMOLED LTPO da 6,7 pollici di Samsung Galaxy S25 Edge, con risoluzione FHD+ e refresh rate variabile da 1 a 120Hz, assicura un’esperienza visiva fluida e colori vivaci. Sotto la scocca, il chipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy, abbinato a 12GB di RAM, garantisce prestazioni di altissimo livello.

Per mantenere il design ultrasottile, Samsung ha optato per una batteria da 3.900 mAh, la più piccola della serie S25. La ricarica cablata da 25W potrebbe risultare un compromesso per chi cerca un’autonomia più duratura, ma è una scelta dettata dall’esigenza di mantenere il profilo snello del dispositivo.

Galaxy S25 Edge: quando esce e quanto costerà

Samsung Galaxy S25 Edge sarà disponibile in due varianti di memoria, vale a dire 256GB e 512GB, ad un prezzo stimato tra 1.200 e 1.400 euro, con il preordine in partenza dal prossimo 15 aprile, salvo ulteriori cambi di programma.