Google Pixel Watch 2: a 319€ è il wearable che devi comprare OGGI

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso smartwatch di punta del colosso americano di Mountain View, il Google Pixel Watch 2, si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 319,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, grazie alle occasioni del giorno. Si tratta di un terminale dotato del software di Fitbit per il monitoraggio del battito cardiaco, per la gestione dello stress, con avanzatissime funzionalità legate alla sicurezza e con un sistema operativo degno di nota (WearOS aggiornato all’ultima patch di sicurezza). Il modello in questione che vi proponiamo è quello con cassa in alluminio nera e cinturino sportivo nero al seguito (in morbido silicone); c’è il modem Wi-Fi e quello GPS sotto la scocca.

Google Pixel Watch 2: ecco perché comprarlo

Come detto, questo è un wearable veramente avanzatissimo, dotato della miglior tecnologia ad oggi esistente in commercio. C’è un nuovo processore coadiuvato dall’intelligenza artificiale di Google, così potete monitorare al meglio i vostri parametri sanitari, con dati precisi relativi al fitness e al benessere. Il Pixel Watch 2 è in grado perfino di rilevare i potenziali segnali di stress così da intervenire tempestivamente e un sensore apposito serve per rilevare le variazioni della temperatura legate all’ambiente in cui si dorme, al ciclo mestruale e non solo. Con l’applicazione dedicata (e un sensore apposito) avrete modo di fare un ECG (elettrocardiogramma) direttamente dal vostro polso e riceverete le notifiche in caso di aritmie cardiache o di ritmo irregolare all’interno dell’app di Fitbit.

Questo è un ottimo notificatore evoluto, con possibilità di fare e ricevere telefonate con lo smartphone collegato nelle vicinanze. Ovviamente è un prodotto “pure Google ” e dialoga perfettamente con un telefono della compagnia americana ma è compatibile con tutti gli smartphone Android. A soli 319,00€ al posto di 399,00€ è da comprare immediatamente.