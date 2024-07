Google Pixel Tablet con Base di ricarica in offerta su Amazon: è il nuovo MINIMO

Il Google Pixel Tablet con Base di ricarica inclusa (accessorio essenziale per sfruttare appieno il dispositivo) è ora protagonista di una nuova offerta Amazon, con possibilità di acquisto al prezzo scontato di 499 euro invece di 599 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il bundle che consente di acquistare il tablet di Google a un ottimo prezzo. Il modello è venduto direttamente da Amazon ed è disponibile premendo sul box qui di sotto. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo.

Google Pixel Tablet in offerta su Amazon: nuovo minimo

Il Google Pixel Tablet è dotato di un display da 11 pollici oltre che del potente SoC Google Tensor G2, affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Il sistema operativo è Android 14, con aggiornamenti costanti da parte di Google. Grazie alla Base di ricarica inclusa, inoltre, il tablet può diventare un vero e proprio punto di riferimento per il proprio ecosistema smart hone.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel Tablet con Base di ricarica al prezzo scontato di 499 euro e con 100 euro di sconto. Il modello è al nuovo minimo storico ed è disponibile premendo sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo. Al momento, la promozione è valida esclusivamente per la colorazione Grigio creta del tablet.