Google Pixel Tablet avrà la dock in confezione

Il nuovo Google Pixel Tablet potrebbe arrivare con il dock per la ricarica in confezione. Questa potenzialmente potrebbe essere una bellissima notizia per tutti coloro che attendevano con impazienza l’arrivo di questo gadget.

Come molti di voi sapranno, l’OEM di Mountain View è in fermento; a breve arriveranno moltissimi device di BigG. Fra questi sappiamo il Pixel Fold e il Pixel 7a ma arriverà anche il momento di vedere sul mercato il primo tablet del marchio dai tempi dei non-particolarmente-apprezzati Nexus.

Google Pixel Tablet: un particolare molto gradito

I fan del brand aspettano con impazienza il prossimo Google I/O; nello scorso evento abbiamo visto un assaggio del famoso Pixel Tablet ma non è mai stata comunicata una data di debutto ufficiale. Questo tablet dovrebbe essere innovativo perché avrà due funzioni; da un lato quella di classico dispositivo multimediale per l’intrattenimento domestico casalingo, dall’altra quella di diventare uno smart speaker gigante grazie ad una dock apposita che, oltre a ricaricare il dispositivo, ne espanderà le potenzialità. Questo gadget sarà davvero unico. Fra le altre cose, scopriamo che dovrebbe essere alquanto economico; potrebbe disporre del processore Google Tensor G2 coadiuvato da 8 GB di memoria RAM. Il prezzo potrebbe aumentare con la presenza del dock ma oggi scopriamo che la compagnia potrebbe scegliere di venderlo direttamente con la periferica in dotazione. Se così fosse, sarebbe una bella mossa in un momento storico in cui tutte le aziende fanno a gara a togliere quanti più accessori possibili dalle scatole.

Noi speriamo che arriverà in diverse colorazioni; ad oggi abbiamo avuto modo di vedere solo quella bianca con tinta Cream sulla back cover.

