Google pubblica le patch di sicurezza di gennaio per i Pixel

Dopo aver rinviato il rilascio delle patch di dicembre per la famiglia Pixel a causa dei numerosi bug che avevano colpito alcuni device, in queste ore i Google Pixel stanno ricevendo le patch di sicurezza di gennaio con un gran numero di correzioni e miglioramenti al software (si spera senza brutte sorprese).

Ecco le patch di sicurezza di gennaio per i Google Pixel

Gli utenti muniti di Google Pixel 3a, Google Pixel 3a XL, Google Pixel 4, Google Pixel 4 XL, Google Pixel 4a, Google Pixel 4a 5G, Google Pixel 5, Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro possono fin da subito iniziare a scaricare e installare le nuove patch di sicurezza tramite OTA oppure scaricare e installare le factory image, un'operazione semplice e per nulla rischiosa.

Come dicevamo a inizio news, all'interno delle nuove patch di sicurezza sono presenti un fiume di miglioramenti per il sistema operativo e la stabilità dell'OS in generale. Ecco il changelog completo pubblicato dalla compagnia hi-tech:

Framework Fix for issue causing screen to unlock after missed call when no screen lock is set. Network & Telephony General fixes & improvements for network Fix for issue preventing emergency calls in certain conditions while some third-party apps are installed. Power Fix for issue preventing Pixel Stand setup to start after updating apps in certain conditions. System Fix for issue causing incorrect data usage accounting in Network menu on some networks. User Interface Fix for issue causing a black frame to appear when dismissing the Assistant overlay on the lock screen Fix for issue causing memory leak in system UI under certain conditions Fix for issue causing navigation bar to be hidden when switching device orientation in certain conditions Fix for issue causing PIP window to render incorrectly for certain apps. Wi-Fi Fix for issue causing Wi-Fi network to drop connection in certain conditions.



Le migliori offerte di oggi per Google Pixel 3a : tutti i prezzi

Il miglior prezzo per Google Pixel 3a è quello annunciato da Amazon: 25,9€. E' la miglior opzione adesso

Ecco tutte le offerte accessibili al momento messe in fila nella tabella successiva.