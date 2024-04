Google Pixel Buds Pro, finalmente in offerta ad un super prezzo: risparmi il 33%

I Google Pixel Buds Pro sono finalmente in offerta su Amazon ad un super prezzo: li paghi appena 152,92€ grazie ad un robusto sconto del 33% sul loro normale prezzo di listino.

Questi auricolari TWS di fascia premium sono progettati per fornire un’esperienza audio immersiva, grazie alla loro capacità di cancellazione attiva del rumore, che si adatta all’ambiente dell’utente per offrire un ascolto senza distrazioni.

La tecnologia Silent Seal migliora l’efficacia della cancellazione del rumore adattandosi alla forma dell’orecchio dell’utente, assicurando che i suoni esterni siano minimizzati e che la musica possa essere ascoltata nella sua piena ricchezza e profondità. Questa funzionalità è particolarmente preziosa in ambienti rumorosi o durante viaggi, dove la capacità di isolarsi acusticamente migliora significativamente l’esperienza d’ascolto.

I Pixel Buds Pro si distinguono anche per la qualità delle chiamate, grazie al doppio della larghezza di banda rispetto ai modelli precedenti, che garantisce chiamate più nitide. Questo li rende una scelta ideale per gli utenti che necessitano di una comunicazione chiara e senza interferenze, sia in contesti lavorativi che personali.

L’app Pixel Buds offre una funzionalità unica di monitoraggio del volume, che aiuta a regolare l’ascolto nel corso del tempo per preservare l’udito. In combinazione con gli altoparlanti da 11 mm personalizzati e l’equalizzatore del volume, i Pixel Buds Pro assicurano un suono di alta qualità a qualsiasi livello di volume, ottimizzando l’esperienza audio senza compromettere la salute dell’orecchio.

Dal punto di vista del design, gli auricolari sono progettati per offrire comfort e stabilità, con sensori che riducono la sensazione di orecchio tappato, rendendo l’uso prolungato degli auricolari piacevole e senza disagi. La funzionalità di controllo vocale integrata consente di interagire con l’Assistente Google per ricevere indicazioni, rispondere ai messaggi o controllare la musica, mantenendo la voce chiara anche in ambienti rumorosi.

La comodità d’uso è ulteriormente migliorata dalla facilità con cui i Pixel Buds Pro si collegano a dispositivi compatibili, consentendo una transizione fluida tra l’ascolto di musica su un laptop e la risposta a chiamate su uno smartphone.

I Google Pixel Buds Pro offrono una combinazione vincente di tecnologia avanzata di cancellazione del rumore, qualità audio superiore e design confortevole. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistali ora risparmiando!