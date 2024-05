Google Pixel Buds Pro a soli 187€: i migliori auricolari TWS da comprare OGGI

Oggi vogliamo parlarvi di un paio di auricolari TWS di casa Google veramente speciali; si chiamano Pixel Buds Pro e siamo sicuri che saranno la scelta ideale per le vostre esigenze. Ora disponibili su Amazon a soli 187,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con uno sconto del 18% sul prezzo di listino; capite bene che questa offerta rappresenta un’opportunità imperdibile che non potete lasciarvi sfuggire. Fateli vostri adesso e non pensateci troppo: il modello in questione è quello in colorazione azzurra.

Google Pixel Buds Pro: ecco perché comprarli

I Google Pixel Buds Pro sono auricolari True Wireless Stereo progettati per offrirvi un suono eccezionale, con bassi profondi, medi bilanciati e alti cristallini. Grazie ai driver personalizzati da 11 mm e al codec audio avanzato, potrete godere di ogni dettaglio della vostra musica preferita, dai bassi rimbombanti ai toni più delicati. L’equalizzatore adattivo regolerà automaticamente il suono in base all’ambiente circostante, garantendovi al contempo un’esperienza d’ascolto ottimale in ogni situazione.

Sono dotati di tecnologia di cancellazione attiva del rumore, che vi permette di immergervi completamente nella musica o nelle chiamate, eliminando i rumori indesiderati dell’ambiente circostante. La modalità Trasparenza, invece, vi consente di ascoltare ciò che vi circonda senza dover togliere le cuffiette dalle orecchie. Hanno poi un design ergonomico che si adatta perfettamente all’orecchio, sono leggeri e offrono diversi inserti in silicone per una vestibilità personalizzata e sicura. La batteria promette fino a 11 ore di ascolto continuo con una singola carica e fino a 31 ore con la custodia di ricarica, mentre con la ricarica rapida avrete fino a 1 ora di ascolto con soli 5 minuti sotto la corrente. È una soluzione perfetta per quando siete di fretta e avete bisogno di un po’ di energia extra.

Infine, offrono un’integrazione fluida con Google Assistant, così potrete controllare le canzoni, rispondere ai messaggi, ottenere indicazioni stradali e molto altro, semplicemente usando la vostra voce. Vi basterà dire “Hey Google” per iniziare a interagire con il vostro assistente personale, rendendo la vostra vita quotidiana più semplice e connessa.

A soli 187,00€, con IVA inclusa e spese di spedizione comprese, i Google Pixel Buds Pro rappresentano un investimento eccellente per chi cerca auricolari di alta qualità a un prezzo conveniente.