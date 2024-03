Google Pixel Buds A-Series: a soli 69€ su Amazon sono da comprare IMMEDIATAMENTE

Oggi vogliamo parlarti di un paio di auricolari TWS del colosso di Mountain View che costano pochissimo su Amazon grazie alle offerte folli di primavera. Si chiamano Google Pixel Buds A-Series e sappi che sono in offerta a soli 69,00€, IVA inclusa e spese di spedizione già comprese nel prezzo. Il modello in sconto è quello in colorazione nera ma ci sono altre tinte eleganti tra cui scegliere. Avrai diritto alla consegna celere e immediata con il servizio di Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Si può effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e potrai perfino beneficiare di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Google Pixel Buds A-Series su Amazon: ecco perché comprarli

Iniziamo la disamina dei Pixel Buds A-Series di Google parlando della qualità sonora che sono in grado di offrire: avrai sempre una riproduzione audio chiara, ricca di dettagli, con bassi potenti che ti faranno sentire la musica in modo coinvolgente. Inoltre sono comodissimi: si adatteranno perfettamente alle tue orecchie e il merito è della costruzione impeccabile. Potrai utilizzarli per ore ed ore senza alcun fastidio, in casa, in viaggio, al lavoro, in palestra o durante una corsa al parco.

Con i Google Pixel Buds A-Series non dovrai preoccuparti di lag o ritardi durante l’ascolto; il Bluetooth ti permetterà di beneficiare di una connessione stabile e affidabile con il tuo device principale, sia esso uno smartphone Android, iOS o un computer. Inoltre, potrai accoppiarli facilmente con il tuo terminale grazie alla modalità di accoppiamento rapido. Integrano l’assistente Google, così potrai gestire al meglio le tue chiamate, controllare la musica, inviare messaggi e molto altro semplicemente con l’ausilio della voce.

L’autonomia è degna di nota e promette fino a 5 ore di riproduzione continua con una singola carica, che si estende fino a 24 ore utilizzando il case di ricarica incluso. Inoltre, mediante una carica di soli 15 minuti sotto la corrente potrai beneficiare di 3 ore di ascolto. A soli 69,00€ questi sono i migliori auricolari TWS da acquistare oggi.